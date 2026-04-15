¿Quién financió la casa de Adorni?: declararon las jubiladas y una no se acuerda de la operación

Este miércoles, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo declararon como testigos en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas participaron en la venta del departamento donde hoy reside el funcionario, en el barrio porteño de Caballito, y financiaron más del 80% de la operación.

Sbabo fue la primera en presentarse en los tribunales de Comodoro Py. Su declaración se extendió durante casi cuatro horas. Al salir, custodiada por la Policía Federal, ingresó Viegas a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.

Durante su testimonio, Sbabo aseguró que no recordaba detalles clave de la operación inmobiliaria y explicó que la gestión estuvo a cargo de Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Según dijo, confiaba en él porque ya la había asesorado en otras transacciones y, además, tenía vínculo previo con Adorni.

De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer sostuvo que el dinero utilizado para adquirir el departamento provenía de sus ahorros. Sin embargo, en el Registro de la Propiedad Inmueble figura que tanto Sbabo como Viegas quedaron como acreedoras, cada una, del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado al funcionario.

La compraventa se firmó en noviembre del año pasado por un total de 230.000 dólares. De ese monto, Adorni abonó inicialmente 30.000, mientras que el resto quedó financiado por las vendedoras.

Antes de esa operación, las jubiladas habían adquirido el mismo departamento al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares. El propio Morales declaró en la causa, confirmó el precio y señaló que las mujeres estuvieron acompañadas por dos hombres durante la transacción.

La operación de Caballito forma parte de un conjunto de movimientos bajo análisis judicial. El fiscal Pollicita busca determinar si el nivel de vida del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medida que fue autorizada por el juez Ariel Lijo.

En el expediente también declararon dos mujeres policías, una de ellas retirada, que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete. Ambas confirmaron haberle otorgado un préstamo de 100.000 dólares en efectivo, respaldado por una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco donde vivía anteriormente con su esposa.

Ese préstamo se concretó el 15 de noviembre de 2024, la misma fecha en que la esposa de Adorni compró una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Las condiciones de estas operaciones fueron ratificadas por la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en los trámites. Según precisó, el crédito otorgado por las jubiladas no tenía interés y debía cancelarse en noviembre de este año. De acuerdo con los registros, el funcionario aún adeuda 70.000 dólares.