Diputados convocó a una sesión especial para avanzar con pedidos de explicaciones a Adorni

La Cámara de Diputados convocó para el jueves 14 de mayo, a las 11, a una sesión especial impulsada por sectores de la oposición que buscan avanzar con distintos proyectos vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Las iniciativas apuntan a obtener explicaciones sobre su patrimonio, viajes y presunto uso irregular de bienes del Estado.

La convocatoria fue formalizada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, a pedido del diputado Esteban Paulón y legisladores de distintos bloques opositores.

El temario incluye cuatro expedientes. Uno de ellos, presentado por Germán Martínez , solicita informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y bienes estatales. Otro, impulsado por Pablo Juliano , reclama precisiones sobre la situación patrimonial declarada por Adorni.

También figura un proyecto del diputado Nicolás del Caño que propone iniciar una moción de censura contra el funcionario. A eso se suma una nueva iniciativa de Paulón que insiste con pedidos de informes vinculados a supuestas inconsistencias patrimoniales.

Ninguno de los expedientes cuenta todavía con dictamen de comisión, por lo que la estrategia opositora apunta inicialmente a emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que comiencen el tratamiento formal de los proyectos.

En paralelo, avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, la Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti .

Las sospechas crecieron tras la declaración judicial del contratista Matías Tabar , quien habría aportado detalles sobre refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según trascendió, las obras habrían tenido un costo cercano a los 245 mil dólares pagados en efectivo.

A esos cuestionamientos se agregan interrogantes sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y sobre viajes al exterior realizados junto a su familia.

El pasado 29 de abril, Adorni se presentó ante Diputados para brindar su informe de gestión semestral y respondió por escrito más de 2.100 preguntas. Sin embargo, evitó profundizar sobre su patrimonio y sus viajes privados. «No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia», sostuvo durante su exposición.

Tras esa presentación, Paulón redobló las críticas y reclamó que el funcionario vuelva al Congreso para brindar explicaciones. «Luego de las mentiras y omisiones del último informe, si tiene todo en regla, que informe en el Congreso», publicó el legislador en su cuenta de X.

La principal incógnita sigue siendo el quórum. Para habilitar la sesión se necesitan 129 diputados sentados en sus bancas y la oposición llega con números ajustados. Unión por la Patria anticipó que participará, aunque también buscará incorporar otros temas al debate, entre ellos salud, PAMI y empleo.

En ese escenario, el posicionamiento del PRO, la UCR y de los legisladores alineados con gobernadores será determinante. Diputados cercanos a los mandatarios Martín Llaryora y Gustavo Sáenz ya dejaron trascender que no darán quórum.

Dentro del PRO también hay diferencias internas. Aunque algunos sectores endurecieron el tono contra Adorni, la mayoría del bloque se inclinaría por ausentarse. En la UCR ocurre algo similar: mientras la conducción partidaria mantiene cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, buena parte de sus diputados continúa acompañando al oficialismo.

Mientras tanto, Adorni aseguró que prepara la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025. El plazo legal vence el próximo 31 de julio. Según había anticipado el presidente Javier Milei , el documento iba a presentarse antes de esa fecha, aunque hasta ahora no hubo novedades oficiales.