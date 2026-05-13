Aguinaldo para jubilados: Anses confirmó las fechas de pago de junio

El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluirá el cobro del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga dos veces al año, en junio y diciembre, y equivale al 50% del mejor ingreso mensual percibido durante cada semestre. En el caso de jubilados y pensionados, el monto se deposita junto al haber mensual.

Para quienes no hayan percibido ingresos durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo cobrado. Además, contempla conceptos remunerativos adicionales, como horas extras o comisiones, en el caso de trabajadores en relación de dependencia.

En paralelo, el Gobierno nacional anunciará esta semana el nuevo aumento para jubilados, que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Las estimaciones privadas proyectan una suba de entre 2,1% y 2,5%.

De confirmarse esos porcentajes, la jubilación mínima rondaría los $403.081 y el medio aguinaldo alcanzaría aproximadamente los $201.540, sin contar eventuales bonos extraordinarios.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados con haberes mínimos

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Jubilados que cobran más de la mínima