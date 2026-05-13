Resistencia: intensifican la búsqueda de Mario Ortiz, de 80 años

Las tareas son coordinadas por la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal, junto a distintas unidades especiales y la Comisaría Octava Metropolitana.

Las tareas se concentran principalmente en la zona sur de Resistencia, especialmente en el asentamiento Zampa y sectores aledaños, donde habría sido visto por última vez.

En el marco del operativo, se realizan entrevistas a vecinos, análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de domicilios y comercios particulares, además de la distribución de flyers para reforzar la búsqueda.

Asimismo, continúan los rastrillajes en distintos puntos estratégicos, incluyendo lagunas, espejos de agua y canales, tanto en horarios diurnos como nocturnos. También se llevan adelante sobrevuelos con drones para ampliar el radio de cobertura.

Segun indican, el personal especializado permanecera afectado de manera permanente al operativo y verifica cada información que surge en relación al caso. La investigación se encuentra a cargo del Equipo Fiscal N° 10.