El Gobierno recortó casi $2,5 billones el Presupuesto 2026

El gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 a través de una decisión administrativa e implementó un recorte total de casi $2,5 billones, que representa alrededor del 1,6% del presupuesto general .

El objetivo es sostener el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplica un ajuste en más de una docena de áreas para reducir el gasto discrecional. Sumado a $565.000 millones de ingresos extras, la meta anual de superávit fiscal ahora sube a $3,2 billones.

Los ajustes se aplicaron en subsidios y programas de gasto corriente. Los principales fueron subsidios y servicios económicos ($1,47 billones); programa de uso racional de energía (casi $360.000 millones); infraestructura deportiva (más de $320.000 millones); fondo de compensación salarial docente (casi $79.000 millones); programa oncológico ($63.000 millones); programas de niñez y ciudadanía ($55.000 millones); ciencia y tecnología (alrededor de $20.000 millones); y Defensa, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad (más de $66.000 millones en total).

También hubo recortes menores en Cultura, Congreso y otras dependencias. Parte de los fondos recortados se reasignaron: se ampliaron $500.000 millones para pagar sentencias judiciales previsionales y $162.000 millones para el plan de retiros voluntarios de ANSES. Además, se reforzó el presupuesto del Consejo de la Magistratura para atender gastos de personal.

Estos cambios se enmarcan dentro de la Ley de Presupuesto 2026 y buscan mantener el orden de las cuentas públicas sin tocar gastos obligatorios. No modifica la ley original pero sí reasigna recursos para priorizar el equilibrio fiscal.