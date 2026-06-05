Violencia sexual en Fuerzas Armadas: en el 55% de los casos los agresores pertenecían a Gendarmería y al Ejército

Un informe elaborado por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) sobre el acompañamiento a víctimas de violencia sexual en ámbitos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad reveló que, en base a los casos donde intervino entre 2014 y 2024, la mayor cantidad de agresores se concentran entre Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

El documento «Acompañamiento a víctimas en casos de violencia sexual en ámbitos de Fuerzas Armadas y de Seguridad» tiene entre sus finalidades visibilizar la experiencia del trabajo integral e interdisciplinario de la DOVIC en el acompañamiento a víctimas, de cara a la implementación del Sistema Acusatorio.

El material fue desarrollado de forma conjunta entre la Secretaría Ejecutiva y los Programas Especiales de Atención a Víctimas de Violencia Institucional; Víctimas de Violencias de Género y de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal, todas áreas que conforman la DOVIC y que tratan esta temática.

En ese sentido, se destaca que tras la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos 27.372 y la implementación del sistema acusatorio adversarial con el Código Procesal Penal Federal (CPPF), se asignó a la víctima un rol protagónico en el proceso penal.

Justamente con la implementación de dicho sistema a nivel federal, se incorporaron en el ámbito de Ministerio Público Fiscal Áreas de Atención y Acompañamiento a Víctimas con el objetivo de promover acompañamientos en apoyo a la labor fiscal. Según se explica en el documento, el trabajo de esas estructuras resulta imprescindible para garantizar los derechos de las personas que se ven damnificadas por un delito y para potenciar el vínculo del/ la fiscal del caso con la víctima.

VIOLENCIA EN LAS FUERZAS

En el trabajo se analizan las características de las 70 solicitudes que llegaron a DOVIC provenientes de todo el país, durante el período 2014-2024, que alcanzan a 53 agresores , ya que hay casos donde un mismo victimario ejerció violencia a más de una persona.

Si bien para el informe se tomaron en consideración causas cuyo delito principal era el abuso sexual, se registraron en 32 situaciones la perpetración de otras agresiones relacionadas al abuso de autoridad, maltrato arbitrario y comportamientos vinculados con las desigualdades jerárquicas y de género.

En ese sentido, se remarca que la mayor cantidad de casos relevados se presentan en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina (28,6%) y el Ejército Argentino (27,1%). Luego figura la Policía Federal Argentina (17,1%); la Armada Argentina (5,7%); la Fuerza Aérea (5,7%); Prefectura Naval Argentina (5,7%); la Policía de la Ciudad (5,7%) y el Servicio Penitenciario Federal (4,3%).

Además, se menciona que Córdoba resultó la principal jurisdicción (con 17 casos), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15). El resto de los casos se distribuyen en diferentes jurisdicciones como Paraná, Comodoro Rivadavia, San Martín, Tucumán, entre otras.

En 70 de los casos donde intervino DOVIC, 69 fueron víctimas mujeres cis. Con respecto al vínculo entre agresor y persona damnificada, el informe evidencia que en 63 ocasiones, el agresor cumplía un rol de superior jerárquico, mientras que en los 7 restantes la violencia fue ejercida por un compañero.

En otro tramo del documento, se resalta que en 49 casos las víctimas realizaron una presentación en las áreas de género de la institución a la que pertenecen: en 25 oportunidades eso derivó en la apertura de una carpeta médica/psiquiátrica, como consecuencia del hostigamiento y los abusos. Muchas de ellas terminaron con licencia médica, lo cual conlleva otras repercusiones como quedar afuera de la institución y pasar a ser señaladas como «problemáticas».

Además, se remarca que hubo casos en que las mujeres denunciaron y fueron trasladadas al sector de cocina u otros destinos (no deseables) como una forma de castigo. Por otra parte, se ejemplifican las distintas consecuencias que reportaron las víctimas que atravesaron esos padecimientos, que van de ataques de angustia, problemas de sueño y pesadillas a situaciones de ansiedad y depresión.

En contraposición, de los 53 agresores, solo 7 fueron dados de baja o pasados a retiro voluntario. En un solo caso el agresor fue detenido y otro de ellos fue trasladado a otra sede. Es decir, solamente el 17% por ciento de los agresores tuvieron algún tipo de consecuencia administrativa o laboral por los actos cometidos.