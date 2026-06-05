Demoraron a un conductor que realizaba maniobras peligrosas por la Ruta 16

Este viernes por la mañana, personal Penitenciario, dependiente del Complejo Penitenciario II (Presidencia Roque Sáenz Peña), se encontraba en viaje hacia la localidad de Concepción del Bermejo en vehículo oficial, cuando lograron divisar en proximidad a la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 195, un automóvil, que realizaba maniobras peligrosas sobre la cinta asfáltica.

Ante ello, los efectivos penitenciarios le solicitaron en primera instancia que detuviera la marcha del vehículo.

Posteriormente, el ciudadano fue identificado J.M.G, donde se observó a prima facie que se encontraba con sus capacidades sensoriales afectadas.

Más tarde, se dio intervención al Servicio de Emergencia 911 dependiente de la Policía del Chaco, quienes se hicieron presentes en el lugar.El ciudadano quedó a disposición de la comisaría jurisdiccional para posterior diligencias.