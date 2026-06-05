Caso Axel González: ofrecen 10 millones de recompensa por datos que ayuden a encontrarlo

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información útil que permita encontrar a Axel Alejandro González, el joven chaqueño desaparecido desde el pasado 17 de mayo. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 508/2026.

La investigación está a cargo del Equipo Fiscal N° 14 de Resistencia, encabezado por la fiscal Julieta Arolfo, en el marco del expediente caratulado «Gómez María Inés s/ denuncia desaparición de persona».

Según detalla la resolución, Axel Alejandro González tiene 21 años, es oriundo de Puerto Tirol y fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, alrededor de las 2 de la madrugada, en el barrio Anunciación de Fontana.

El joven mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro con rulos y un tatuaje en el brazo derecho con el nombre «Lautaro». Al momento de desaparecer vestía un pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

Paralelamente, el Gobierno provincial continúa con los operativos de búsqueda del joven con a participación de más de 250 efectivos, drones de vigilancia aérea, canes especializados, caballería y personal de distintas áreas de la Policía del Chaco.

En el documento oficial, el Ministerio de Seguridad indicó que una de las hipótesis que se analiza es que la desaparición podría estar vinculada a un delito contra la integridad física.

La recompensa está destinada exclusivamente a personas que no hayan participado en los hechos investigados y que puedan aportar datos relevantes para localizar al joven.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

La resolución también ordena difundir el caso en medios de comunicación y a través de las fuerzas federales de seguridad en todo el país.