Vilelas: Encuentran a un hombre sin vida flotando en el agua

Este jueves, a las 17:30, en la intersección de Soberanía Nacional y Río Araza, Paraje El Palmarcito, la División Delitos contra las Personas, informó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Por las características de la vestimenta, se presume que podría tratarse de un hombre de 59 años, quien se encontraba desaparecido desde el 22 de marzo de 2026.

En el lugar se hizo presente la ayudante fiscal Laura Gómez Esquivel. Se aguardaba la llegada del médico policial y del Gabinete Científico para realizar las pericias correspondientes y confirmar la identidad del cuerpo.