Un hombre se descompensó y murió en plena calle

Este viernes, alrededor de las 10.40, efectivos de la Comisaría de Concepción del Bermejo intervinieron en un hecho ocurrido en plena vía pública. Un hombre se descompensó luego de bajar de un colectivo, en la calle Almirante Brown, entre calle 1° de Mayo y 25 de Mayo, y falleció. Fue identificado como Jaime Miguel Gerardo, de 62 años, domiciliado en Los Frentones.

Se estableció que el mismo era personal policial retirado de la Provincia del Chaco, quien ostentó la jerarquía de Suboficial Mayor de Policía.

Tras ser examinado, murió por causas naturales.