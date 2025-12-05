Buscan a una joven de 20 años desaparecida en la terminal de Resistencia

La Policía del Chaco emitió una solicitud de paradero para dar con Liliana Evelin Machuca, una joven de 20 años que fue vista por última vez el 4 de diciembre de 2025 en la Terminal de Ómnibus de Resistencia. La denuncia fue radicada en la Comisaría Decimocuarta, desde donde se activó el protocolo de búsqueda.

Según detallaron los investigadores, Liliana mide 1,65 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene el cabello lacio castaño oscuro y ojos marrones. Hasta el momento no se registraron novedades sobre su ubicación, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Las autoridades recuerdan que cualquier dato —por mínimo que parezca— puede ser relevante para avanzar en la búsqueda. Por ello, piden comunicarse de inmediato con la Comisaría Decimocuarta al 3624-338580, con el servicio de emergencias 911, o acercarse a la unidad policial más cercana.

La Policía continúa con las actuaciones de rigor y mantiene activo el alerta en toda la región.