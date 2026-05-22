Trump liberó una nueva tanda de archivos sobre OVNIs

El gobierno de Donald Trump anunció la liberación de una segunda tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos aéreos no identificados, en el marco de lo que definió como un «esfuerzo histórico de transparencia» para revelar información vinculada a presuntos avistamientos de OVNIs registrados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos .

La nueva documentación fue difundida este viernes por el Departamento de Guerra estadounidense e incluye 46 nuevos videos militares, fotografías, informes internos y hasta audios inéditos de la misión Apollo 12 , en los que astronautas reportaron objetos misteriosos durante su viaje a la Luna.

Un portal exclusivo para los archivos

Todo el material fue publicado en la plataforma oficial WAR.GOV/UFO , un sitio creado específicamente para centralizar la información desclasificada sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

Según informó la administración Trump, desde su lanzamiento el pasado 8 de mayo el portal ya superó las mil millones de visitas, una cifra que, aseguran, refleja el interés global que genera el fenómeno.

Los casos más llamativos

Entre los documentos liberados aparecen reportes sobre esferas naranjas rodeando helicópteros militares, detecciones de «bolas de fuego» en México y registros de inteligencia sobre fenómenos observados cerca de instalaciones de armamento de la ex Unión Soviética .

Uno de los materiales que más llamó la atención fue la incorporación de audios históricos de astronautas que, durante la misión Apollo 12, alertaban sobre objetos extraños detectados en el espacio.

«Es hora de que el pueblo los vea»

El secretario de Guerra, Pete Hegseth , aseguró que la apertura de estos archivos responde a una directiva directa de Trump para poner fin a décadas de secretismo.

«Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo», afirmó el funcionario.

La nueva liberación se suma a una primera tanda difundida semanas atrás y refuerza la estrategia del gobierno estadounidense de abrir al público documentos que durante años estuvieron reservados bajo estrictas medidas de seguridad.