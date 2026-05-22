Bomberos Voluntarios de Colonia Benítez abren convocatoria: ¿Cómo me sumo?

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Colonia Benítez lanzó una convocatoria destinada a incorporar nuevos aspirantes al cuerpo activo y sumar socios colaboradores, con el objetivo de fortalecer el servicio que brindan a la comunidad y garantizar el sostenimiento de sus tareas cotidianas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que deseen formarse e integrarse al cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad, desempeñando una labor clave en asistencia, prevención y acompañamiento ante emergencias. Las personas interesadas en incorporarse o colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 3624-623053, 3625-529291 y 2235-433988.

Desde la institución remarcaron que el trabajo de los bomberos requiere del respaldo permanente de la comunidad, tanto a través de nuevos integrantes como del aporte de vecinos que puedan colaborar mediante una cuota voluntaria destinada al mantenimiento operativo y al desarrollo de actividades.

Además, informaron que este lunes 25 de mayo participarán con un stand en el Playón de la Plaza Schulz, en el marco del Campeonato de Vóley Patrio, desde las 14. Allí brindarán información sobre la tarea que realizan y sobre las formas de sumarse a la institución.