Viajes oficiales bajo la lupa: diputados usaron 22 mil pasajes aéreos en dos años

El uso de los pasajes oficiales en la Cámara de Diputados reavivó el debate sobre el uso de los fondos públicos tras conocerse que, entre 2024 y 2025, los legisladores nacionales utilizaron casi 22 mil tickets aéreos y recorrieron más de 20 millones de kilómetros.

Según un análisis basado en datos oficiales el 47% de esos viajes tuvo como destino provincias distintas a las jurisdicciones que representan los diputados.

El informe también expuso casos de utilización de pasajes para destinos turísticos y cuestionamientos sobre la falta de controles en el sistema de asignación de vuelos oficiales. La polémica creció semanas atrás luego de que la diputada salteña Gabriela Flores, de La Libertad Avanza, reconociera que entregó pasajes oficiales a su hijo para uso personal.

A eso se sumó una publicación de un conocido diario nacional que señaló que algunos tickets gestionados por la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, habrían sido utilizados por su pareja, el ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

De acuerdo con los datos analizados, más de 10 mil pasajes fueron utilizados para vuelos ajenos a las provincias de origen de los legisladores. En total, esos viajes representaron unos 9,5 millones de kilómetros recorridos.

El diputado que más kilómetros acumuló fuera de su jurisdicción fue Damián Arabia, representante de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Según el relevamiento, realizó 61.800 kilómetros utilizando 55 pasajes oficiales, principalmente hacia Tucumán, Bariloche y Mendoza.

En segundo lugar apareció Fernanda Araujo, ex diputada porteña de La Libertad Avanza, con más de 52 mil kilómetros recorridos. La ex legisladora afirmó que los pasajes fueron utilizados para trasladar familiares de caídos en Malvinas a homenajes y actos oficiales.

El tercer puesto fue para el santacruceño José Luis Garrido, quien acumuló 43 mil kilómetros en vuelos desde y hacia Córdoba.

El relevamiento también detectó una fuerte utilización de pasajes hacia destinos turísticos. Bariloche encabezó el listado con 156 tickets utilizados entre 2024 y 2025. Le siguieron Puerto Iguazú, El Calafate, Chapelco y Esquel.

La diputada Agustina Propato fue quien más viajes registró hacia esos destinos: utilizó 54 pasajes, de los cuales 42 correspondieron a vuelos hacia Bariloche.

El sistema vigente en Diputados otorga cada mes 10 tramos aéreos nominados e intransferibles para uso exclusivo de los legisladores, además de otros 10 pasajes innominados que pueden ser entregados a terceros o canjearse por dinero en concepto de movilidad.

Especialistas en transparencia y funcionamiento legislativo advirtieron sobre las debilidades del esquema actual. Francisco Krahl, coordinador de Directorio Legislativo, señaló que el principal problema es la falta de información sobre el motivo de cada viaje. «Si se publicara para qué se utiliza cada tramo, habría una mayor rendición de cuentas», explicó.

En la misma línea, el investigador del Conicet Diego Reynoso consideró que el aspecto más sensible del sistema es el uso de pasajes innominados para fines políticos o personales.

Los datos utilizados para el informe provienen de los registros oficiales publicados por la Cámara de Diputados, aunque el propio cuerpo legislativo aclaró que podrían existir modificaciones o cancelaciones no reflejadas en la base analizada. El informe fue realizado por la plataforma de fact checking, Chequeado, en base a esos datos oficiales.