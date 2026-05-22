Liberaron al piquetero «Tiso» Talavera, pero seguirá ligado a la investigación por trata de personas

Este jueves, el Juzgado Federal N.° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, ordenó la «inmediata liberación» del dirigente piquetero Raúl Celestino «Tiso» Talavera, que se encontraba detenido desde el 26 de febrero de este año, en el marco de una investigación por una causa sobre trata de personas.

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones señaló que, debido a la insuficiencia de pruebas contra Talavara, no se podía seguir manteniendo al dirigente social bajo arresto, lo cual había sido ordenado por la jueza Niremperger.

Asimismo, el tribunal pidió una nueva inspección del avance de la causa y consideró que no existían elementos suficientes para continuar con la detención del «Tiso», que de igual manera seguirá vinculado a la investigación, por lo menos hasta que la justicia federal vuelva a manifestarse sobre su situación legal.

En el caso de que se sostenga la insuficiencia probatoria contra el dirigente social, este podría ser sobreseído. No así Andrea Leyes, esposa del recién liberado, que continúa detenida y su posición en la causa que la acusa de presunta trata de personas no sufrió modificaciones.

EL CASO

Raúl Talavera y Andrea Leyes se presentaron el 26 de febrero en el Departamento de Investigaciones Complejas, tras haberse emitido una orden de captura sobre ambos. En aquel momento, tras su entrega voluntaria, fueron detenidos en el marco de una causa federal por supuesta trata de personas.

La víctima sería una mujer mayor de 30 años con retraso madurativo que trabajaba en el domicilio del matrimonio Talavera-Leyes y que era sometida a repetidos episodios de explotación y maltrato laboral. Además, acusó a la pareja de haberla encerrado bajo llave en varias ocasiones, haberle quitado el dinero de su pensión y tomar préstamos bancarios utilizando su nombre.

La misma mujer contó que se encontraba en situación de calle antes de comenzar a trabajar en la vivienda ubicada sobre la Av. Nicaragua al 134, en la zona sur de Resistencia. Luego, Talavera la llevó a la casa donde la obligó a cumplir con tareas de limpieza, cocina y mantenimiento en general del hogar.