Sidiuncaus inicia actividades para visibilizar el cumplimiento del refinanciamiento universitario

Sáenz Peña – Así lo informo Fabiana Maguna, secretaria general de Sidiuncaus.

En contacto con ChacoNoticias, la dirigente gremial señaló:

La semana que viene no es una semana de paros, se organizó que si lo sea está primer semana y la última semana del mes de abril.

Es de amplio conocimiento el fallo judicial que vuelve nuevamente a decir al Gobierno Nacional que debe cumplir la ley de refinanciamiento universitario.

En ese contexto tenemos previsto la semana que viene a partir del 06 de abril empezar una serie de actividades que tiene que ver con la lucha, la propuesta, en el ámbito público como ser espacios de transito de personas, o asambleas de estudiantes, algunas internas o externas en la universidad.

Tendremos visitas de otros sindicatos para organizar una «carpa» que irá visitando distintas provincias para poder manifestar de forma federal el desacuerdo que tenemos con la política que se lleva a cabo y la exigencia que sostenemos del cumplimiento del financiamiento universitario.