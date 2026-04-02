Con una gran convocatoria, este martes comenzó el Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Sáenz Peña, en el predio de la Asociación de Veteranos.

Este año, el torneo contará con la participación de casi 100 equipos, distribuidos en 9 categorías que van desde la 2011 hasta la 2019, consolidándose como uno de los espacios deportivos más importantes para el desarrollo infantil en la región.

Es importante destacar que, en esta primera fecha, se vivió un verdadero encuentro regional con la participación de equipos de Tres Isletas, Castelli, Quitilipi, Machagai, Avia Terai y Pampa del Infierno.

Los partidos se disputarán los martes y jueves desde las 19 hs.

Desde el municipio seguimos apostando al deporte como herramienta de inclusión y formación.