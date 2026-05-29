Resistencia: Demoraron a dos hombres por el supuesto hurto de una motocicleta

Efectivos de la Comisaría Decimocuarta de Resistencia demoraron a dos hombres en el marco de una investigación por el supuesto hurto de una motocicleta denunciada como sustraída en el barrio Mate Cocido.

La causa se originó tras la denuncia realizada por una ciudadana, quien informó la sustracción de su motocicleta Corven Energy 110 cilindradas, ocurrida durante la tarde del jueves.

A partir de averiguaciones efectuadas con vecinos de la zona, los investigadores obtuvieron datos que señalaban a tres sujetos, quienes habrían sido vistos trasladando un rodado de similares características en inmediaciones de un domicilio del sector.

Mediante tareas investigativas, el personal del Servicio Externo logró individualizar a los presuntos involucrados y posteriormente concretó la demora de dos de ellos, de 24 y 27 años.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”, quedando a disposición de la Justicia.