Según el Ministerio de Seguridad, Argentina tuvo «la menor tasa de homicidios de su historia» en 2025

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que Argentina registró «la menor tasa de homicidios de su historia» en 2025, con 3,6 cada 100.000 habitantes, y señaló que «obtuvo la máxima calificación internacional en calidad estadística» .

Este lunes se realizó la presentación de las Estadísticas Criminales 2025, elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien indicó que muestran una «reducción sostenida de los principales delitos en todo el país» y consolidan «la tendencia descendente» registrada en los últimos años, sostuvo.

Durante el acto, y en presencia del director nacional de Estadística Criminal, Marco González, Monteoliva celebró que Argentina alcanzó en 2026 el grado «A» de Calidad Estadística, la máxima calificación brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para los sistemas de información criminal.

Este reconocimiento ubica al país «entre los estándares internacionales más altos en materia de producción, transparencia y calidad de estadísticas oficiales», expresó.

«Los datos muestran que la tasa de homicidios dolosos descendió de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025, una reducción del 18,4 % en dos años y del 7,3 % respecto de 2024. Se trata de la tasa más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo. Con este indicador, Argentina se consolida como el país con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación internacional presentada», afirmaron desde Seguridad Nacional.

La disminución también alcanzó a los «homicidios dolosos con víctimas mujeres» (sic), aseguraron desde el Ministerio, y registraron una baja del 10,8 % durante 2025 y del 23,5% en los últimos dos años. Asimismo, los robos simples y agravados alcanzaron la tasa más baja de la serie histórica oficial -se excluyendo el período excepcional de 2020- con una caída interanual del 21,6 %: mostraron una reducción significativa del 17,4%.

Por último, comunicaron que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico registraron bajaron un 4,3 % respecto del año anterior, mientras que los hechos asociados al contrabando descendieron un 5,1%.

Para finalizar, expresaron que los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia continúa con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos.