A tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la madre todavía espera que “le entreguen sus restos”

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue asesinada y desaparecida por el Clan Sena en junio de 2023, manifestó su repudio porque, a tres años del femicidio, «todavía no le entregaron los restos de su hija».

Gloria Romero confirmó que la sentencia aún no quedó firme porque las defensas apelaron las condenas a prisión perpetua contra César Sena por ser el autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

La apelación se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, donde reside la madre de la víctima, que denunció: «Hasta que esté la sentencia firme lo que queda de mi hija sigue en un sobre quién sabe dónde. Es una locura, ya son tres años y yo no tengo lugar para llevar una flor».

«Para la familia de la víctima es terrible el proceso. Hay un Estado garantista. Me voy a morir y no voy a poder despedir a mi hija», denunció Romero.

En este sentido, negó haber recibido amenazas tras el veredicto que la jueza Dolly Fernández dictó el 10 de febrero, aunque la Justicia le sacó la custodia.

«Dejarán pasar un tiempo y seguro tendré algún intento de robo o algo. Eso ya lo tengo aceptado desde el día que salí a enfrentarlo, sabía que tenía más posibilidades de que me maten a encontrar a mi hija», consignó Gloria.

Por su parte, Gustavo Obregón recibió cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, condenado a dos años y diez meses.

Melgarejo, además, deberá cumplir reglas de conducta por el plazo de tres años (prohibición de consumir alcohol, drogas, no cometer nuevos delitos y la fijación de un domicilio).

Griselda Reinoso había sido absuelta de encubrimiento agravado por unanimidad del jurado popular a mediados de noviembre.

El caso

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia de Chaco, que tuvo alcance a nivel nacional y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.