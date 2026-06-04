Salvaje agresión: un alumno de 17 años atacó a su profesor y le fracturó la mandíbula

El profesor de música de una escuela secundaria de Tandil sufrió graves lesiones faciales luego de ser atacado por un alumno de 17 años dentro del aula. El docente intentaba intervenir en una pelea entre estudiantes cuando recibió una trompada que le fracturó la mandíbula y uno de los pómulos.

El episodio ocurrió el lunes por la mañana en el Colegio San José, de la ciudad bonaerense de Tandil. Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por uno de los presentes.

Según se reconstruyó, todo comenzó durante una discusión entre alumnos que escaló rápidamente cuando uno de ellos tomó una silla y la arrojó hacia el sector donde estaban otros compañeros. En medio del desorden, el docente Gastón Maximiliano Valdez intentó calmar la situación y reorganizar el aula.

Durante esa intervención, un teléfono celular cayó al piso y se rompió accidentalmente. «Me tienen recansado. Cálmense un poco», se escucha decir al profesor en el video mientras buscaba contener el conflicto.

Segundos después, y sin que existiera una discusión previa con el docente, uno de los estudiantes le dio un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia, Valdez sufrió múltiples fracturas y debió ser hospitalizado.

El profesor recibió el alta médica ayer, aunque deberá esperar la desinflamación de la zona afectada para someterse posteriormente a una cirugía.

Tras el ataque, la institución educativa difundió un mensaje de repudio en redes sociales. «La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero», expresaron.

En paralelo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro para este miércoles en señal de solidaridad con el profesor agredido y para reclamar mayores garantías de seguridad dentro de las escuelas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1.ª de Tandil por el padre del docente. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 12, que interviene en una causa por lesiones graves.

El caso volvió a poner en discusión los episodios de violencia dentro de las aulas. En los últimos días también se viralizó otro episodio ocurrido en una institución educativa, donde una directora enfrentó a estudiantes por reiterados problemas de conducta luego de que una docente solicitara su intervención.