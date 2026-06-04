Caso Agostina Vega: en detalle, todas las pruebas que complican a Barrelier

La causa por el femicidio de Agostina Vega avanza con una serie de pruebas que comprometen a Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba.

La joven desapareció el 23 de mayo y, tras varios días de búsqueda, sus restos fueron encontrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Desde entonces, la fiscalía a cargo de Raúl Garzón reunió distintos elementos que, según los investigadores, permiten reconstruir los movimientos del acusado y las últimas horas de la víctima.

Las contradicciones en las declaraciones de Barrelier, registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas telefónicas, testimonios y peritajes sobre vehículos forman parte del expediente judicial que busca esclarecer el femicidio.

Las contradicciones del acusado

Uno de los primeros elementos que despertó sospechas fue el cambio de versión de Barrelier . En un primer momento aseguró que Agostina nunca había ingresado a su vivienda y sostuvo que, luego de encontrarse con él, se subió a un Volkswagen Gol rojo en la zona de Urquiza y Avellaneda.

Días más tarde modificó su relato ante el fiscal y reconoció que la adolescente sí estuvo en su casa. Según explicó su entonces abogado, Jorge Sánchez del Bianco, el acusado «mintió por temor y para proteger a su hija».

El video que muestra a Agostina entrando a su casa

Una cámara de seguridad registró a Agostina caminando junto a Barrelier e ingresando a la vivienda del acusado en barrio Cofico. Las imágenes contradijeron directamente la primera versión del imputado y se transformaron en una de las pruebas más relevantes de la causa. Además, representan el último registro conocido de la adolescente con vida.

Los peritajes sobre el celular de la víctima

El análisis de las antenas telefónicas permitió reconstruir parte de los movimientos de Agostina durante la noche de su desaparición.

Según explicó el abogado querellante Carlos Nayi, los registros indican que la adolescente permaneció alrededor de tres horas en la casa de Barrelier. Después de ese período, el teléfono dejó de emitir señal . Para los investigadores, ese dato coincide con la franja horaria en la que creen que ocurrió el crimen.

El remisero que la llevó hasta el encuentro

Ariel, el remisero que trasladó a Agostina esa noche, declaró que fue Barrelier quien la recibió al llegar al destino y quien pagó el viaje. El conductor afirmó que la adolescente se mostró tranquila durante el trayecto y recordó que le comentó que iba a encontrarse con una persona conocida.

«Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa», relató. También aseguró que la actitud del acusado le resultó extraña. «Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara», sostuvo .

Los mensajes con la madre de Agostina

Durante la madrugada en que la adolescente desapareció, Melisa Heredia, madre de Agostina, le escribió a Barrelier para preguntarle si sabía dónde estaba su hija.

De acuerdo con los chats incorporados al expediente, el acusado respondió que la joven le había pedido que la llevara a la casa de un amigo, aunque dijo no saber quién era. «¿Qué amigo?» y «¿De dónde?», insistió la mujer. La respuesta de Barrelier fue: «No me dijo».

El Ford Ka negro bajo investigación

La causa también puso el foco sobre un Ford Ka negro perteneciente a Soledad Andreani, una mujer que mantenía una relación sentimental con el acusado. Según declaró la propietaria, Barrelier le pidió prestado el vehículo pocas horas después de la desaparición de Agostina. El auto fue secuestrado posteriormente para ser sometido a peritajes.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó además que el vehículo había sido lavado antes de los análisis realizados por los investigadores.

Las cámaras en el descampado donde apareció el cuerpo

Las cámaras de seguridad y la triangulación de antenas telefónicas también permitieron reconstruir movimientos de Barrelier posteriores a la desaparición. Los registros muestran que el Ford Ka ingresó al predio de barrio Ampliación Ferreyra alrededor de las 11.45 del lunes feriado y salió cerca de las 12.15 .

El dato cobró especial relevancia después de que los restos de Agostina fueran encontrados en ese mismo lugar. El propio acusado reconoció haber estado allí.

Los objetos que trasladaba

Otro de los elementos bajo análisis es que Barrelier habría sido visto trasladando objetos considerados de interés para la investigación. Según consta en el expediente, el acusado cargaba un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio durante algunos de los movimientos que realizó tras la desaparición de la adolescente.

La denuncia previa incorporada a la causa

En las últimas horas, la fiscalía también sumó al expediente una denuncia previa contra Barrelier por privación ilegítima de la libertad, iniciada en 2025.

Según el relato de la denunciante, el hombre le ordenó quitarse la ropa y acostarse boca abajo con las manos detrás de la espalda. La mujer aseguró además que logró escapar cuando el acusado salió de la vivienda para ocultar una moto y dejó el portón abierto.

La fiscalía resolvió incorporar esa causa al expediente principal y anunció que regirá el secreto de sumario durante los próximos diez días mientras continúan las medidas de investigación.