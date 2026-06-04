Programas provinciales: difundieron el cronograma de pagos de junio

Este jueves, informaron el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales que se abonarán durante junio. Según lo anunciado, los desembolsos comenzarán el próximo martes 9 de junio y se realizarán mediante acreditación en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

De acuerdo con el esquema establecido, los primeros en cobrar serán los beneficiarios del programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud Pública, quienes tendrán disponibles sus haberes desde el martes 9 de junio.

Posteriormente, el martes 16 de junio, se acreditarán los pagos correspondientes a las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, que dependen del Ministerio de Gobierno.

En tanto, el miércoles 17 de junio será el turno de los beneficiarios de los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión) y Reconversión Laboral Canillitas, ambos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano. Ese mismo día también se abonará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Los fondos estarán disponibles en las fechas informadas sin necesidad de concurrir a las sucursales, ya que podrán utilizarse los distintos canales electrónicos del banco.

Los beneficiarios podrán acceder a sus haberes mediante cajeros automáticos, home banking y demás herramientas digitales habilitadas por el Nuevo Banco del Chaco.

Cronograma de pagos

9 de junio

Programa Expertos (Ministerio de Salud Pública)

16 de junio

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

17 de junio