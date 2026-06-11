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Sáenz Peña tendrá su Fan Fest Mundialista con una propuesta solidaria

11 junio, 2026
Walter Jara
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña invita al Fan Fest Mundialista, una iniciativa que permitirá a vecinos y familias vivir toda la emoción de los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante, en un evento pensado para compartir, celebrar y colaborar con los comedores y merenderos de la ciudad.
El evento se llevará a cabo en el sector cubierto del Predio Ferichaco, que será acondicionado especialmente para recibir al público con pantalla gigante, patio gastronómico, juegos recreativos, sorteos y espacios destinados a emprendedores locales.
En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Benítez de la municipalidad, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte junto a Raquel Psocik a cargo de emprendedurismo y  Germán Cáceres, organizador del evento, comentó que además de convertirse en un punto de encuentro para alentar a la Selección, la propuesta tendrá un fuerte componente solidario. El costo de la entrada será un alimento no perecedero, que posteriormente será destinado a comedores y merenderos de distintos barrios de la ciudad.
El Fan Fest abrirá sus puertas en cada partido de la Selección Argentina, por lo que el primer encuentro será el martes 17 a partir de las 20:30  horas.
De esta manera, cada vecino que participe no solo podrá disfrutar de una experiencia única junto a familiares y amigos, sino también colaborar con los lugares que desarrollan una importante tarea social.
La organización prevé sectores especialmente distribuidos para garantizar comodidad y seguridad, incluyendo un área central para la transmisión de los partidos, espacios gastronómicos, juegos para toda la familia, puestos de emprendedores, sector de bebidas y servicios sanitarios.
La iniciativa busca reunir a la comunidad detrás de una misma pasión y, al mismo tiempo, generar una cadena solidaria que beneficie a los vecinos saenzpeñenses.
El Fan Fest Mundialista promete ser mucho más que una transmisión deportiva: será una oportunidad para compartir la pasión por los colores argentinos, acompañar a los emprendedores locales y demostrar que la solidaridad también juega en equipo.
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