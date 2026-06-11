Sáenz Peña tendrá su Fan Fest Mundialista con una propuesta solidaria

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña invita al Fan Fest Mundialista, una iniciativa que permitirá a vecinos y familias vivir toda la emoción de los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante, en un evento pensado para compartir, celebrar y colaborar con los comedores y merenderos de la ciudad.

El evento se llevará a cabo en el sector cubierto del Predio Ferichaco, que será acondicionado especialmente para recibir al público con pantalla gigante, patio gastronómico, juegos recreativos, sorteos y espacios destinados a emprendedores locales.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Benítez de la municipalidad, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte junto a Raquel Psocik a cargo de emprendedurismo y Germán Cáceres, organizador del evento, comentó que además de convertirse en un punto de encuentro para alentar a la Selección, la propuesta tendrá un fuerte componente solidario. El costo de la entrada será un alimento no perecedero, que posteriormente será destinado a comedores y merenderos de distintos barrios de la ciudad.

El Fan Fest abrirá sus puertas en cada partido de la Selección Argentina, por lo que el primer encuentro será el martes 17 a partir de las 20:30 horas.

De esta manera, cada vecino que participe no solo podrá disfrutar de una experiencia única junto a familiares y amigos, sino también colaborar con los lugares que desarrollan una importante tarea social.

La organización prevé sectores especialmente distribuidos para garantizar comodidad y seguridad, incluyendo un área central para la transmisión de los partidos, espacios gastronómicos, juegos para toda la familia, puestos de emprendedores, sector de bebidas y servicios sanitarios.

La iniciativa busca reunir a la comunidad detrás de una misma pasión y, al mismo tiempo, generar una cadena solidaria que beneficie a los vecinos saenzpeñenses.

El Fan Fest Mundialista promete ser mucho más que una transmisión deportiva: será una oportunidad para compartir la pasión por los colores argentinos, acompañar a los emprendedores locales y demostrar que la solidaridad también juega en equipo.