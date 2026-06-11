Pagó con una transferencia que nunca se acreditó y terminó denunciado por estafa

Efectivos de la Comisaría de Quitilipi lograron esclarecer una causa por supuesta estafa y recuperar una importante cantidad de mercadería que había sido obtenida mediante una transferencia bancaria que nunca se acreditó.

La denuncia fue radicada por los responsables de una distribuidora, quienes informaron que el pasado 30 de mayo realizó la entrega de diversos productos a un comercio local. Según indicaron, el comprador exhibió un comprobante de transferencia por más de un millón de pesos, aunque el dinero nunca impactó en la cuenta de destino.

A partir de material fílmico aportado por los damnificados, los investigadores identificaron un automóvil que habría sido utilizado durante la operatoria. Tras analizar las imágenes y realizar tareas investigativas, los efectivos lograron individualizar a uno de los presuntos implicados.

Durante las diligencias, uno de los sospechosos reconoció su participación en el hecho y señaló a otros tres hombres como partícipes de la maniobra. Como resultado, se concretó la demora de los involucrados, el secuestro de un automóvil Chevrolet Astra utilizado para el traslado de la mercadería y la recuperación de numerosos productos alimenticios y de limpieza.

Entre los elementos secuestrados se encontraban aceites, yerba, leche en polvo, sal, puré de tomate, mayonesa, suavizantes, vinos y bebidas alcohólicas, entre otros artículos.

Tomó intervención el Equipo Fiscal N° 1, que dispuso la notificación de las actuaciones a los involucrados en libertad y la restitución de la mercadería recuperada a su legítimo propietario.