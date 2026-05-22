Sáenz Peña será sede del IX Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos

Los próximos 4 y 5 de junio, la ciudad será escenario del IX Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos, un importante encuentro académico y cultural organizado por la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Bajo el lema “A 150 años de la recuperación de la Isla del Cerrito”, el evento reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y público en general para reflexionar sobre los procesos históricos que marcaron la identidad regional.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Club Social, con entrada libre y gratuita, gracias al trabajo articulado entre la Junta de Estudios Históricos del Chaco, la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Instituto de Cultura del Chaco y el acompañamiento de instituciones académicas y científicas como CONICET, IIGHI y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Durante las dos jornadas habrá paneles centrales, mesas temáticas, presentaciones de investigaciones, libros y revistas especializadas, además de exposiciones vinculadas a la historia política, social y cultural del Chaco. Entre los temas destacados se abordarán la recuperación de la Isla del Cerrito, los pueblos indígenas, la memoria colectiva, la Guerra de Malvinas, la historia local y nuevas perspectivas para pensar el pasado chaqueño.

El congreso contará con la participación de reconocidos especialistas, entre ellos el Lic. Enrique Schaller, el arqueólogo Roy Casañas Rigoli y el historiador Marcos Altamirano, quienes compartirán sus investigaciones y reflexiones junto a otros profesionales y estudiosos de la región.

Con esta nueva edición, Sáenz Peña vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro para el pensamiento histórico y el intercambio cultural, promoviendo el acceso libre al conocimiento y fortaleciendo la valoración de la identidad chaqueña.