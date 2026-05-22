La Escuela Municipal de Natación del Complejo Termal participó del II Torneo Interclubes

La Escuela Municipal de Natación del Complejo Termal participó este fin de semana del II Torneo de Natación Interclubes, desarrollado en la ciudad de Resistencia y organizado por el Club Universitario del Nordeste.

El evento reunió a delegaciones de distintas provincias y contó con la participación de nadadores promocionales y federados, permitiendo a los jóvenes deportistas compartir una jornada de competencia, integración y aprendizaje junto a representantes de diferentes instituciones de la región.

Desde el municipio se destaca el compromiso y desempeño de los integrantes de la delegación local, al tiempo que se agradece el acompañamiento de los profesores y las familias, fundamentales para concretar la participación de los nadadores en este importante certamen deportivo.