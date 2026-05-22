El siniestro vial se dio este jueves por la noche, tras la colisión entre un automóvil y un camión con acoplado. El sujeto fue trasladado al hospital de la zona.

El conductor del automóvil, de 44 años, sufrió un traumatismo de cráneo leve y fue trasladado primero al hospital de Los Frentones y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conductor y el acompañante del camión no presentaron lesiones y se descartó consumo de alcohol.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 4 de Sáenz Peña.