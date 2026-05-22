Puerto Tirol : Miles de fieles peregrinan a Santa Rita

Desde la Parroquia San José de Puerto Tirol informaron que, desde este jueves por la noche, la comunidad comenzó a vivir la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles y los casos desesperados.

Este año, bajo el lema «Guiados por Santa Rita, construyamos la paz desde el diálogo y la escucha», invitan a compartir un acto de devoción a la Santa, «para que su intercesión acerque a Dios las gracias esperadas», indicaron desde el lugar.

De esta manera, el jueves 21, a partir de las 22.30, se realizó un Rosario por la Vida.

Ya este viernes 22, habrá cinco misas, pidiendo en cada una de ellas por distintos grupos:

A las 00, por las familias, a cargo de Hernán Alberto Gómez Pérez de Resistencia.

A las 9, por los ancianos y enfermos, presidida por Julio Armando Portal de Barranqueras.

A las 11, por las autoridades públicas, a cargo de Monseñor Ramón Alfredo Dus.

A las 15.30, procesión y misa por los peregrinos, por el padre Roberto Silva de Puerto Tirol.

A las 20, misa por los jóvenes, dentro del templo, presidida por el párroco de Puerto Tirol, Carlos Alberto Dellamea.

Además, durante estos días, aquellos que lo sintieron, acercaron una rosa por un pedido o gracia a Santa Rita. Con ellas, se decorará a la Santa en el día de su festividad.