Sáenz Peña : Detienen a un joven por violar la perimetral e intentar robar en casa de su madre

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 09:15, cuando los agentes fueron alertados a través del servicio de emergencias por una mujer del Barrio Techo Digno, quien denunció un robo en proceso en su vivienda de la calle 48. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto salir de la propiedad, quien ignoró la voz de alto y emprendió una fuga a pie.

Tras seguirlo por unos quinientos metros aproximados, en una zona de pastizales cercana al Barrio Penitenciario, el personal policial logró reducir y aprehender al sospechoso.

Posteriormente, la propietaria del inmueble confirmó a las autoridades que el demorado es su hijo y que el mismo cuenta con una restricción perimetral dispuesta por el Juzgado del Menor y la Familia N° 2. Según el testimonio de la mujer, el joven ingresó a la finca tras dañar un ventiluz con claras intenciones de robo.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción, mientras que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente.