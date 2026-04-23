Este sábado continúa el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila»

En este sentido, el sábado a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal, se llevará adelante la presentación de las academias que no pudieron participar en la fecha anterior.

La entrada será libre y gratuita, por lo que familiares, amigos y vecinos podrán acompañar y disfrutar de una nueva noche a puro ritmo y color.

En esta oportunidad, serán 14 las academias que subirán al escenario del teatro.