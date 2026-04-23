Encontraron una bala en el baño de mujeres de una escuela de Resistencia

Directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 109 «Dr. Hugo Mitoire» alertaron ayer por la tarde a la Policía tras encontrar un proyectil en el baño de mujeres del establecimiento, en Resistencia.

El aviso se produjo pasadas las 18, cuando personal de la institución detectó un cartucho calibre 11.25 sin percutar en el interior del baño. Según informaron fuentes policiales, el elemento se encontraba sobre el depósito de agua.

Tras la denuncia, personal policial se presentó en el lugar, constataron la situación e incautaron el proyectil, siguiendo los protocolos de seguridad y de resguardo de evidencia.

La intervención derivó en la apertura de actuaciones para establecer cómo llegó el cartucho al establecimiento y quién fue responsable de dejarlo allí. Desde la fuerza indicaron que el hecho es investigado como una conducta delictiva.