Denunció a sus hijas porque la golpearon y la expulsaron de su propia casa

Una mujer de 44 años denunció haber sido agredida físicamente y amenazada por sus dos hijas, en una vivienda ubicada sobre calle Fortín Aguilar al 600, aproximadamente.

Según manifestó la denunciante, el hecho ocurrió alrededor del mediodía del miércoles, cuando ambas jóvenes la atacaron, la echaron de la casa y la amenazaron con lesionarla si regresaba al lugar. Posteriormente, fue examinada por el médico policial y ratificó la denuncia.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de la hija mayor, de 19 años, y la intervención del Juzgado de Menores respecto de la adolescente de 17.

Minutos después, personal de la División Patrulla Preventiva trasladó a ambas jóvenes a la dependencia policial, donde se realizaron las medidas judiciales.