SIDIUNCAUS celebra su décimo aniversario

Sáenz Peña – ChacoNoticias – La asociación gremial docente SIDIUNCAUS celebra este 21 de mayo su décimo aniversario y lo conmemorará con la entrega de un prendedor institucional a sus afiliados y afiliadas.

Desde la entidad destacaron que el obsequio representa “un símbolo de pertenencia, compromiso colectivo y de todo lo construido a lo largo de estos años”, en referencia al camino recorrido por el sindicato desde su creación.

La entrega se realizará este miércoles 21 de mayo, de 8:30 a 12 horas, en la sede ubicada en el estadio Arena UNCAUS, donde los afiliados podrán retirar el prendedor que lleva el logo institucional junto a los colores de la bandera argentina.

Además, desde la organización informaron que en los próximos días se comunicarán nuevas fechas y horarios para quienes no puedan acercarse durante la jornada prevista.

“Gracias”, expresaron finalmente desde SIDIUNCAUS al dirigirse a sus afiliados en el marco de este nuevo aniversario institucional.