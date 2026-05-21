Se publicó el padrón definitivo para el examen de residencias de salud 2026

El Ministerio de Salud de la Nación publicó en su web el padrón definitivo de los postulantes habilitados para rendir el Examen Integrado para el ingreso a residencias básicas, articuladas y postbásicas.

La lista incluye a 5.663 profesionales que cumplen con los requisitos para realizar estos tramos formativos de su carrera.

Podrán optar por hacerlo en entidades formadoras nacionales, de las Fuerzas Armadas (FFAA) o en establecimientos privados con convenio con la cartera sanitaria nacional.

El Examen Integrado para el ingreso a especialidades básicas y post básicas se realizará el 30 de junio y podrán rendirlos 949 y 173 profesionales, respectivamente. Por su parte, el examen para residencias básicas en medicina tendrá lugar el 7 de julio y podrán realizarlo 4.541 postulantes.

Los resultados de todas las instancias se publicarán entre el 27 y el 31 de julio, y el 1 de septiembre se hará efectivo el ingreso a las instituciones.

El examen se realizará de manera presencial y en formato 100% digital. Los postulantes tendrán que utilizar tablets para responder 100 preguntas de selección múltiple. Cada respuesta correcta tendrá un valor de un punto. Luego del examen, los ingresantes que quieran adjudicar cargo deberán asistir a una entrevista ante la institución en la que aspiren realizar su residencia. A fin de garantizar previsibilidad y una adecuada preparación de los postulantes, los temarios y las bibliografías ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la cartera sanitaria nacional.

En función de los puntajes obtenidos, el Ministerio de Salud de la Nación conformará el orden de mérito para el ingreso a las residencias básicas. Cabe recordar que aquellos profesionales que hayan completado su formación de grado en universidades argentinas, recibirán un plus de 5 puntos. En lo que refiere al ingreso a las residencias postbásicas, a fin de elevar los estándares de calidad, se estableció un puntaje mínimo de aprobación de 60 puntos.

A partir de este año, la cartera sanitaria nacional amplió la oferta de establecimientos para realizar las residencias, incorporando entidades privadas y hospitales militares. Las instituciones nacionales se incluyen al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; al Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; al Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); la ANLIS Malbrán; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo, se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, y el Hospital Militar Central.

Estas nuevas pautas regirán exclusivamente para aquellos profesionales que elijan realizar sus residencias en establecimientos nacionales o con convenio con el Ministerio de Salud de la Nación. Cada jurisdicción realizará sus propios exámenes de ingreso con evaluaciones. De esta manera, se busca que las provincias recuperen la responsabilidad de formar a sus equipos de salud a partir de criterios definidos localmente según sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias.