La Conmebol confirmó las próximas fechas de las copas Libertadores y Sudamericana

La Conmebol confirmó el cronograma de partidos correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores y dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a los equipos argentinos, Independiente Rivadavia de Mendoza visitará el martes 11 de agosto, a las 19, a Fluminense, por los octavos de la Libertadores. La vuelta será el 18 del mismo mes en Mendoza. Estudiantes de La Plata, también por los octavos de Libertadores, recibirá el 11 de agosto, a las 21:30, a Universidad Católica de Chile, mientras que el 18 cruzará la cordillera para jugar la revancha.

Platense se presentará el miércoles 12 a las 19, de local contra Coquimbo Unido, y jugará la vuelta el miércoles 19 en un escenario todavía sin definir.

Rosario Central tendrá a su cargo el cierre de la tanda de ida, y el 13 de agosto jugará en el Gigante de Arroyito contra Corinthians, desde las 21:30. El desquite será en San Pablo, el 20 de agosto.

Respecto a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, estos comenzarán el 21 de julio, a las 19, con Tigre contra Nacional de Uruguay, mientras que Lanús jugará el 22 de julio, desde las 21:30, frente al Cienciano.

Boca, eliminado en fase de grupos de la Libertadores, dejó pasar la chance de llegar a su séptima conquista de Libertadores y cayó en los dieciseisavos de la Sudamericana. Ahora será rival de O»Higgins de Chile, el 23 de julio a las 21:30, en La Bombonera. Además, en semifinales podría cruzarse con River.

Las revanchas serán el 27, 28 y 29 de julio, respetando el orden de partidos jugados en la ida. Es decir, Tigre jugará el 27 en Uruguay, Lanús se presentará el 28 en Perú y Boca visitará Chile el 29.