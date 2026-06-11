Roban bicicletas de un domicilio , la Policía las recuperó

Un ciudadano de 33 años denunció que anoche alrededor de las 21.30 personas extrañas se llevaron dos bicicletas de su domicilio del barrio Macarena.

Los efectivos desplegaron patrullajes investigativos y se entrevistaron con los vecinos de la zona para recabar información sobre el bien. Poco después los agentes del servicio externo supieron que dos sujetos intentaban venderlos en el barrio Fuerte Apache, se dirigieron al lugar.

En una de las esquinas del barrio vieron a dos sujetos con los rodados, pero al ver a los agentes abandonaron todo y huyeron corriendo. Allí procedieron al secuestro y al traslado de los elementos a la dependencia policial.

Finalmente, tras las actuaciones judiciales, los rodados fueron devueltos a su propietario.