Operativo “Lince”: Identificaron a más de 850 personas y secuestraron 98 motos

El despliegue policial se llevó adelante en las ciudades de Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín, Juan José Castelli y demás localidades, con intervención de efectivos motorizados abocados a tareas de prevención y control, el operativo finalizo alrededor de las 6 de la mañana.

Como resultado del operativo, fueron controlados un total de 732 motovehículos y se identificó a 857 personas. Asimismo, se concretó la demora de 99 personas por infracción al Código de Faltas en libertad, otras 10 quedaron detenidas por infracciones al Código de Faltas y 5 por distintas causas delictivas.

En cuanto a los secuestros, los agentes incautaron 98 motocicletas por diversas irregularidades y se realizó además otros cinco secuestros relacionados con procedimientos preventivos.

Por otra parte, se registraron tres infractores a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con secuestro de cannabis sativa durante los controles realizados.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en todo el territorio provincial con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad pública.