Accidente fatal en Ruta 95: Un hombre falleció en el lugar y hay dos lesionadas

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes a las 20:10 horas, en el kilómetro 1123 de la Ruta Nacional 95, cobrándose la vida de una persona y dejando a dos más con lesiones.

El siniestro vial involucró a un automóvil Ford Fiesta, azul, que era conducido por un masculino , quien falleció en el lugar. Lo acompañaban una mujer de 46 y otra de 19 años, ambas con domicilio en barrio Norte de Tres Isletas, quienes resultaron con diversas lesiones.

Las heridas fueron trasladadas de inmediato al hospital local en la ambulancia, bajo la asistencia de un enfermero.

El segundo vehículo involucrado fue un camión Ford 1722, blanco, con acoplado. El mismo era conducido por un hombre de 39 años, un camionero con domicilio en calle 000 y 43 del barrio San Martín de Sáenz Peña, quien afortunadamente no presentaba lesiones visibles.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Bomberos, junto con personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial.

La investigación de la causa de este fatal accidente quedó a cargo de la Fiscalía N° 3, encabezada por el fiscal Marcelo Fabián Soto.