Nuevo desembolso de la Bolsa de Comercio a la Municipalidad de Sáenz Peña

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña comunicó que este miércoles recibió el segundo desembolso correspondiente al acuerdo celebrado con la Bolsa de Comercio del Chaco, por un monto de $60.858.824, y anucnió que «los recursos serán colocados en plazo fijo para continuar recomponiendo el fondo de emergencia».

Desde la comuna termal recordaron que «dicho acuerdo establece un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital perteneciente al Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco Nación».

«Este nuevo pago da continuidad al esquema previsto y permite avanzar en la recuperación íntegra de los recursos municipales, incluyendo los intereses acordados», afirmaron oficialmente.

Asimismo, tal como se realizó con el primer desembolso, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a esta nueva transferencia recibida, a fin de mantener el debido control y seguimiento institucional del acuerdo.