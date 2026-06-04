Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este miércoles a la senadora de LLA, Patricia Bullrich, luego de que la ex ministra de Seguridad presentara su renuncia como jefa de bloque en el Senado por diferencias con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli .

«Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei», señaló la senadora en su cuenta de X.

El roce entre Bullrich y la Casa Rosada se originó por el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una candidatura que había sido impulsada por el Gobierno dentro de un paquete de más de 70 nombramientos judiciales, pero que luego el oficialismo decidió frenar. Frente a ese giro, la senadora invocó su «derecho a la objeción de conciencia» y puso a disposición su renuncia como titular del bloque libertario en el Senado.