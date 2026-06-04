Gracias a una denuncia anónima, desbarataron un presunto desarmadero de motos robadas en Sáenz Peña

Un vecino de Presidencia Roque Sáenz Peña utilizó el sistema de reclamo y denuncia anónima para alertar a las autoridades sobre una situación sospechosa que ocurría en su barrio. Según manifestó, en una vivienda de la ciudad ingresaban con frecuencia motocicletas de dudosa procedencia, las cuales luego eran desarmadas en el lugar.

A partir de la información aportada por el ciudadano, la Policía inició tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para avanzar con un procedimiento judicial. Como resultado, se logró intervenir en el inmueble señalado, donde se constató la existencia de un presunto desarmadero clandestino y se secuestraron motopartes y otros elementos de interés para la causa.

Este caso pone de relieve la importancia de las herramientas de denuncia anónima, que permiten a los vecinos colaborar con la seguridad sin necesidad de revelar su identidad. Muchas veces, la información aportada por la comunidad resulta clave para esclarecer delitos y desarticular actividades ilegales.

Las autoridades recordaron que cu