Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este lunes a los 87 años, tras una extensa trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de los medios audiovisuales. Se encontraba internado en la Clínica Zabala.

Nacido el 13 de enero de 1939, inició su carrera a una edad temprana: en la década del 50 ya realizaba coberturas para Noticias Gráficas. Con el paso de los años, se destacó especialmente en televisión, donde fue uno de los principales referentes del periodismo deportivo en ciclos de debate durante las décadas del 70 y 80, con participaciones en Canal 13 y Canal 9.

Uno de los hitos de su carrera fue su paso por el programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.

Entre 2009 y 2014 también formó parte de Fútbol Para Todos, el ciclo encargado de televisar los partidos de la Primera División del fútbol argentino, donde se desempeñó como comentarista.

Su actividad no se limitó a la pantalla chica. También tuvo un rol destacado en radio, con pasos por Radio Rivadavia y Radio Nacional.

A lo largo de su carrera cubrió 11 ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, además de distintos Juegos Olímpicos, consolidando una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo deportivo.

Su fallecimiento se produce a pocas semanas de las muertes de otros referentes del rubro, como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Fuente: NA.