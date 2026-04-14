Anuncian la fecha de pago del Refrigerio para empleados públicos

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que el próximo lunes 20 de abril se acreditará el Refrigerio, destinado a los trabajadores activos de la administración pública provincial. El beneficio será depositado por la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, lo que permitirá a los empleados públicos disponer de los fondos el mismo día, tal como ocurre habitualmente.

Desde la cartera económica señalaron que «esta acreditación se enmarca en una política de administración responsable, orientada a brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la actividad comercial local».