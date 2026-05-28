Milei: «La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento»

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Latam Economic Forum, el tradicional evento de economía y negocios que se llevó a cabo en Parque Norte, donde centró su discurso en el futuro productivo de la Argentina y el rol del sector privado, y aseguró: «La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento».

El mensaje del mandatario libertario estuvo dirigido tanto al empresariado como a los referentes políticos y económicos del país y la región.

Milei insistió en que «el verdadero motor del desarrollo será un cambio estructural en el modelo económico», donde «la energía barata, la reducción del peso del Estado y un entorno abierto a la competencia impulsen la industrialización y la creación de empleo de calidad».

En esa lína, afirmó que «el principal driver de esta nueva industrialización argentina será la energía barata, producto del desarrollo de nuestro sector energético», y agregó que el país cuenta con todos los recursos necesarios para transformarse en un polo de atracción industrial de alcance global.

Asimismo, el presidente aseguró que los argentinos podrán aprovechar ese contexto sin necesidad de emigrar para buscar oportunidades en el exterior. «El talento argentino va a tener la oportunidad, por primera vez en décadas, de brillar a la altura que se merece sin necesidad de emigrar como en el pasado», sostuvo, y remarcó que el Estado debe dejar de interferir y permitir que los ciudadanos sean «los propios arquitectos de su propio futuro sin que los estorbe el Estado».

«Hoy tenemos lo que Occidente necesita. Tenemos energía, desde petróleo, gas hasta energía nuclear, también minerales, tierras fértiles para el cultivo y estamos estratégicamente ubicados para que todos estos productos, al igual que los industriales, no presenten mayores riesgos de interrupciones ni amenazas», señaló.

Además, Milei dedicó un tramo de su exposición al pasado reciente, y resaltó: «El kirchnerismo convirtió a nuestro país y en especial al sector privado, en un gran desierto en el que solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político. Ahora vemos florecer a ese desierto con miles de nuevas industrias».