Milei comparó su salario con el de los rectores: «Cobran 4 veces más»

Tras la marcha universitaria del martes, el presidente Javier Milei realizó una comparación en sus redes sociales entre su salario y el de los rectores de las casas de estudio .

Según la publicación del jefe de Estado en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes, mientras que los rectores cobran «hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes».

En su jornada en la red social, Milei compartió críticas contra la convocatoria del martes por la tarde y lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal.