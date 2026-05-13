Encontraron a un joven que se había fugado del Hospital Perrando

Un joven de 25 años que se había fugado del área de Salud Mental fue localizado este mediodía, tras un intenso operativo de búsqueda en la capital chaqueña.

El procedimiento concluyó a las 12:30 de este miércoles en la intersección de Pasaje Bogotá y Pasaje Padre Sena.

El paciente se encontraba internado en el hospital con un diagnóstico presuntivo de consumos problemáticos (F-19). El joven se había evadido del centro asistencial este martes, a las 16, lo que activó una alerta de búsqueda por «supuesta fuga de paciente».

OPERATIVO Y RESTITUCIÓN

Efectivos de la División Unidad Seguridad Hospitalaria Policía Sanitaria Metropolitana (D.U.S.H.P.S.M), desplegaron el protocolo de rastrillaje que permitió hallar al ciudadano, a pocas cuadras de su domicilio declarado.

Tras su captura, las autoridades policiales procedieron con el protocolo correspondiente, siendo conducido inicialmente a la División Medicina Legal para constatar su estado de salud. Luego, se lo trasladó nuevamente al Hospital Perrando, donde fue entregado al enfermero de turno del área de Salud Mental.

La fiscalía interviniente dispuso la continuidad de las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades de la evasión.