Denunció al tío de su bebé por presunto abuso sexual y lo detuvieron

Una joven de 23 años informó que su bebé de un año habría sido abusado por un hombre, quien sería el tío del menor de edad. Ante ello, los efectivos de la División Investigaciones Complejas de Castelli, realizaron un despliegue para detener al implicado.

Este martes por la tarde, los efectivos se dirigieron a una vivienda ubicada por la calle Sáenz Peña al 700, aproximadamente, de Juan José Castelli, donde dieron con el involucrado en el caso. El mismo fue identificado y poseía las características físicas denunciadas, por lo que fue conducido a la dependencia policial.

El sujeto fue notificado de su aprehensión por la causa «Supuesto abuso sexual», a disposición de la Fiscalía N° 1 de Castelli, a cargo de Gerónimo Roggero.

Se dio intervención a las áreas competentes para la asistencia y contención de las víctimas.