Milei anunció una baja de retenciones para trigo y cebada y anticipó cambios para la soja

El presidente Javier Milei anunció una baja de las retenciones para el trigo y la cebada y anticipó una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027. Lo hizo durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde además confirmó que el Gobierno avanzará en la eliminación de derechos de exportación para sectores industriales como el automotriz, petroquímico y de maquinaria.

La medida para el agro establece que las retenciones al trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026. En el caso de la soja, el esquema anunciado contempla reducciones mensuales de entre un cuarto de punto y medio punto desde enero de 2027 y hasta 2028, sujetas a la evolución de la recaudación fiscal.

«Vamos a seguir bajando retenciones», afirmó Milei durante su discurso ante empresarios y dirigentes rurales. Allí volvió a insistir con su idea de reducir el tamaño del Estado y sostuvo que «los impuestos son un robo».

El anuncio sorprendió al sector agropecuario porque llegó en plena campaña de siembra de trigo y en un contexto de aumento de costos para los productores, especialmente en fertilizantes.

Según proyecciones de la Bolsa de Cereales porteña, la superficie sembrada caerá un 3% respecto del ciclo anterior y la próxima cosecha podría ubicarse en 21,3 millones de toneladas, por debajo del rendimiento récord de la campaña pasada.

Además del paquete para el agro, el Presidente confirmó que las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria se reducirán de manera progresiva hasta llegar a cero entre julio de 2026 y junio de 2027. Indicó que el Ministerio de Economía informará en los próximos días el cronograma oficial.

Durante el acto, Milei también defendió la apertura comercial y destacó los avances de la Argentina en acuerdos internacionales. Mencionó el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, las negociaciones con la EFTA, el acuerdo con Singapur actualmente en tratamiento legislativo y las conversaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

En otro tramo del discurso volvió a cuestionar las políticas aplicadas durante gobiernos kirchneristas y calificó a las retenciones como «la cara más visible» de un sistema que, según afirmó, perjudicó durante décadas al sector productivo.

El acto se realizó en un salón colmado de dirigentes rurales, empresarios y funcionarios nacionales. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.