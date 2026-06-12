Lo sorprendieron mientras intentaba abrir un boquete para robar en un local gastronómico

Agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana demoraron durante la madrugada de este viernes a un joven de 21 años que intentaba ingresar a un local de comidas ubicado en avenida Castelli y José María Paz, mediante un boquete realizado en una de las paredes del establecimiento.

El procedimiento se concretó alrededor de las 2:40, cuando los uniformados detectaron al sujeto efectuando daños sobre una pared de material. En su poder secuestraron una barra de hierro de aproximadamente 50 centímetros, presuntamente utilizada para cometer el hecho.

Posteriormente, el propietario del comercio radicó la correspondiente denuncia y manifestó que no se registraron faltantes de bienes, constatándose únicamente los daños ocasionados en la estructura del local.

El joven fue conducido a la unidad policial junto al secuestro y quedó a disposición de la Fiscalía en turno.